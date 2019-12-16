МВД Крыма начало проверку по факту получения своей сотрудницей взятки
Министерство внутренних дел Крыма начало служебную проверку по факту получения взятки инспектором иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по РК.
Ранее КП-Крым сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Крыму. Старший лейтенант получила взятку в 30 тысяч рублей.
По данным источника «Комсомолки», в июле прошлого года чиновнице попался мигрант, который нарушил правила пребывания в России. Тогда работница органов предложила ему выход из ситуации - сделать ремонт в своей ялтинской квартире. Работы потянули на 30 тысяч рублей. Сегодня женщина находится в изоляторе временного содержания.
Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД республики, если вина сотрудницы будет доказана, ее уволят из органов. Взыскание получит и непосредственное начальство старшего лейтенанта.
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ИСТОЧНИК KP.RU