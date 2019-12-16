2019-12-16T20:01:44+03:00
Происшествия

МВД Крыма начало проверку по факту получения своей сотрудницей взятки

Мзду старший лейтенант получила в виде ремонта квартиры
Никита ПОЛЬКО
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Квартире требовался ремонт.Квартире требовался ремонт.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Министерство внутренних дел Крыма начало служебную проверку по факту получения взятки инспектором иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по РК.

Ранее КП-Крым сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против инспектора иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Крыму. Старший лейтенант получила взятку в 30 тысяч рублей.

По данным источника «Комсомолки», в июле прошлого года чиновнице попался мигрант, который нарушил правила пребывания в России. Тогда работница органов предложила ему выход из ситуации - сделать ремонт в своей ялтинской квартире. Работы потянули на 30 тысяч рублей. Сегодня женщина находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД республики, если вина сотрудницы будет доказана, ее уволят из органов. Взыскание получит и непосредственное начальство старшего лейтенанта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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