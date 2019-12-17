Девочки-подростки гостили у подруги, пока их искала вся полиция Симферополя

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-17T10:57:44+03:00

Дети 14 и 16 лет сбежали из социально-реабилитационного центра

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Все полицейские Симферополя несколько часов искали двух девочек, которые сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Их нашли дома у общей подруги, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Ориентировки с приметами пропавших направили по всем органам внутренних дел в Крыму. Сбежавших, 14 и 16 лет, искал весь личный состав полиции города.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили все места, где могли находиться подруги, а полицейские опросили друзей и знакомых девушек.

Спустя несколько часов их нашли в районе старого города Симферополя и передали руководству реабилитационного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU