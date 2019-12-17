Девочки-подростки гостили у подруги, пока их искала вся полиция Симферополя
Все полицейские Симферополя несколько часов искали двух девочек, которые сбежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Их нашли дома у общей подруги, передает пресс-служба МВД по Крыму.
Ориентировки с приметами пропавших направили по всем органам внутренних дел в Крыму. Сбежавших, 14 и 16 лет, искал весь личный состав полиции города.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили все места, где могли находиться подруги, а полицейские опросили друзей и знакомых девушек.
Спустя несколько часов их нашли в районе старого города Симферополя и передали руководству реабилитационного центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU