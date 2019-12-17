2019-12-17T13:26:00+03:00
Общество

Новогодний антураж: Где в Симферополе открылись фотозоны

Через несколько дней на одну фотозону станет больше [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Елена Степановна Проценко / "Facebook"Фото: Елена Степановна Проценко / "Facebook"
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К Новому году в Симферопольских парках появились фотозоны, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Елена Проценко.

- Столица Крыма продолжает прихорашиваться в ожидании новогодних и рождественских праздников. Расцвечиваются новогодней иллюминацией витрины кафе и магазинов, появляются тематические фотозоны, что особенно радует ребятишек, - написала она.

В Детском парке установили три тематические фотозоны, через пару дней появится еще одна.

В парке имени Гагарина тоже оборудовали места, где можно сделать фотографии в праздничном антураже.

Глава администрации призвала жителей и предпринимателей украсить окна в зданиях и домах, витрины магазинов и прилегающую территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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