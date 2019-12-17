«Крымтроллейбус» до конца года получит 124 новых машины

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-17T14:39:00+03:00

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До конца года в автопарк «Крымтроллейбуса» поступит 124 новых автобуса и троллейбуса.

- До конца года мы должны получить 27 новых троллейбусов и 97 автобусов. В начале следующего года они уже выйдут работать на линию. Сейчас мы усиливаем актуальные маршруты и вводим новые, - рассказал Крымскому информационному агентству представитель предприятия Сергей Петля.

Новые троллейбусы смогут без использования контактной сети проехать до 20 километров.

Кроме того, в новом году предприятие будет обслуживать большее количество автобусных маршрутов в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU