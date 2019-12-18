2019-12-18T13:33:35+03:00
Общество

Могли поджечь: В Ялте ночью сгорел автомобиль

Пожарные оперативно ликвидировали пожар
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КрымуФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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Автомобиль, который горел сегодня ночью в Ялте, могли поджечь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Около двух часов ночи пожарным поступило сообщение, что в городе горит машина. Сотрудники МЧС прибыли на место и потушили ее. Огонь охватил моторный отсек и салон. Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

По предварительным данным, автомобиль могли поджечь. На это указывают термические следы на кузове машины и отметины от вспышек. Истинную причину пожара будут устанавливать следователи.

По статистике автомобили горят по трем причинам: неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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