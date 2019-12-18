Проезд в междугородних автобусах Крыма подорожает со следующего года

СЕГОДНЯ 13:44 2019-12-18T13:44:06+03:00

Километр пути для одного пассажира будет стоить 2,81 рубля

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С 1 января 2020 года километр перевозки для одного пассажира на междугороднем автобусе будет стоить 2,81 рубля, передает пресс-служба Госкомцена Крыма.

Основанием для расчета и установления регулируемого тарифа на междугородние перевозки послужило обращение Минтранса Крыма в Госкомцен, чтобы установить цены на перевозку пассажиров и багажа.

Со следующего года на такие условия переведут около 90 маршрутов, а до конца 2020 все остальные.

По информации пресс-службы ведомства, новые тарифы учитывают все затраты перевозчиков на обслуживание транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU