Нараев и Волченко остались на своих постах

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-18T14:35:05+03:00

Они сохранили должности глав Минэкологии и Минтуризма Крыма

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Госсовет Крыма одобрил назначение Вадима Волченко министром курортов и туризма, а Геннадия Нараева – министром экологии и природных ресурсов Крыма, передает Крымское информационное агентство.

Нараев возглавлял Минэкологии Крыма с апреля 2014 года. Вадим Волченко стал главой Минтуризма РК в июле 2017 года.

Ранее, напомним, в республике назначили 9 министров.

Председатель Госсовета Владимир Константинов поздравил новоназначенных руководителей, пожелав им результативной и плодотворной работы на благо республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU