Нараев и Волченко остались на своих постах
Госсовет Крыма одобрил назначение Вадима Волченко министром курортов и туризма, а Геннадия Нараева – министром экологии и природных ресурсов Крыма, передает Крымское информационное агентство.
Нараев возглавлял Минэкологии Крыма с апреля 2014 года. Вадим Волченко стал главой Минтуризма РК в июле 2017 года.
Ранее, напомним, в республике назначили 9 министров.
Председатель Госсовета Владимир Константинов поздравил новоназначенных руководителей, пожелав им результативной и плодотворной работы на благо республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU