2019-12-18T19:48:31+03:00
Общество

Медцентр под Симферополем откроют в июле 2020 года

Сроки сдвинулись из-за поставок крупногабаритного оборудования
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба главы Республики КрымФото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Новый медцентр имени Семашко примет первых пациентов в июле 2020 года.

- На сегодня готовность объекта высокая. Строительство планировали завершить до конца этого года, однако, оценив ситуацию и сроки поставки оборудования, дату сдачи объекта перенесли на июль 2020 года, - рассказал Сергей Аксенов.

В больнице будет работать 3,5 тысячи человек персонала на 730 коек. Медперсонал будет работать на самом современном оборудовании.

Площадь больницы составит 58 тысяч квадратных метров. На ее строительство выделили 9,4 миллиарда рублей из федерального бюджета и 600 миллионов - из республиканского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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