2019-12-19T12:47:54+03:00
Общество

Сосны возле трассы Таврида высадят за счет коммерсантов

Деревья планируют высадить в районе поселка Аэрофлотский под Симферополем
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Фото: Пресс-служба Минэкологии РКФото: Пресс-служба Минэкологии РК
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Социально ответственный бизнес поможет высадить более тысячи сосен в поселке Аэрофлотский под Симферополем.

Как сообщают в пресс-службе Минсельхоза РК, густые посадки крымской сосны в поселке уничтожили пожары, болезни и вандалы.

Через этот участок лесопосадок проходит трасса "Таврида" и туристы будут видеть погибшие и высохшие деревья.

- Один предпринимателей готов за свой счет и своими силами зачистить участок от сухих и сгоревших деревьев и высадить саженцы молодых деревьев, - уточнил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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