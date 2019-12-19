Сосны возле трассы Таврида высадят за счет коммерсантов

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-19T12:47:54+03:00

Деревья планируют высадить в районе поселка Аэрофлотский под Симферополем

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Социально ответственный бизнес поможет высадить более тысячи сосен в поселке Аэрофлотский под Симферополем.

Как сообщают в пресс-службе Минсельхоза РК, густые посадки крымской сосны в поселке уничтожили пожары, болезни и вандалы.

Через этот участок лесопосадок проходит трасса "Таврида" и туристы будут видеть погибшие и высохшие деревья.

- Один предпринимателей готов за свой счет и своими силами зачистить участок от сухих и сгоревших деревьев и высадить саженцы молодых деревьев, - уточнил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU