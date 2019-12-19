Сосны возле трассы Таврида высадят за счет коммерсантов
Социально ответственный бизнес поможет высадить более тысячи сосен в поселке Аэрофлотский под Симферополем.
Как сообщают в пресс-службе Минсельхоза РК, густые посадки крымской сосны в поселке уничтожили пожары, болезни и вандалы.
Через этот участок лесопосадок проходит трасса "Таврида" и туристы будут видеть погибшие и высохшие деревья.
- Один предпринимателей готов за свой счет и своими силами зачистить участок от сухих и сгоревших деревьев и высадить саженцы молодых деревьев, - уточнил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.
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ИСТОЧНИК KP.RU