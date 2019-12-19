Хотел взорвать работодателя: Керчанин устроил переполох из-за работы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-19T16:30:11+03:00

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Вечером 18 декабря в полицию Керчи позвонил мужчина и сказал, что в городе заминировано здание.

По информации крымского главка МВД, на место отправили сотрудников МВД вместе с собаками, они прочесали всю территорию, но никакой бомбы не нашли.

Но вскоре нашли самого «телефонного террориста», им оказался 54-летний житель Ленинского района.

Он рассказал, что приходил устраиваться на работу, но ему отказали. Чтобы отомстить работодателю, мужчина позвонил и сказал, что в здании компании заложена бомба.

Против керчанина возбудили уголовное дело и теперь его обеспечат работой до трех лет, но принудительно и по решению суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU