Ели всей семьей: Крымчанка нашла в хлебе мертвую мышь и отдала батон собакам

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-19T17:54:21+03:00

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Жительница Джанкоя нашла в хлебе символ наступающего года – мышь. Правда мертвую.

В комментарии КП-Крым девушка уточнила, что купила хлеб в обычном продуктовом ларьке, а сюрприз вся семья увидела только тогда, когда булка была почти съедена.

- Я пришла в ларек, рассказала о случившемся и показала хозяйке фотографию с «находкой». Она позвонила на хлебзавод, рассказала им все. Там, конечно, сказали, что приносят свои извинения и возместят булку хлеба. Но мы махнули рукой, что та булка, да и не нужен нам такой хлеб, - говорит крымчанка.

Помимо взрослых, мучное изделие ели и дети, а, когда нашли мышь, то булку отдали на съедение собакам.

- Белый хлеб мы как-то еще едим, а вот покупать черный желание отпало совсем, - подытожила девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU