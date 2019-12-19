В Джанкое мужчина сбил насмерть девочку на переходе и сбежал

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-19T18:52:26+03:00

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Полицейские в Джанкое поймали мужчину, который сбил 11-летнюю девочку и сбежал с места ДТП.

По информации пресс-службы МВД по Крыму, около 19.00 на улице Крупской водитель на пешеходном переходе сбил ребенка, которая переходила дорогу. Он бросил свою машину на месте преступления и сбежал.

Через семь часов сотрудники ГИБДД и уголовного розыска нашли дом, где скрывается мужчина и задержали его.

Сейчас МВД проводит проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU