В 250 миллионов рублей обошелся москвичам Симферопольский винзавод

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-19T19:57:00+03:00

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Фирма ООО «Винторг» из Московской области за 249,3 миллиона рублей выкупила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод», пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные торгов.

Помимо «Винторга» на симферопольское предприятие претендовала еще одна компания из Московской области - ООО «Ангри».

Симферопольский винзавод был основан более 55 лет назад. Его основная деятельность – производство коньяка и винной водки.

Винзавод включен в план приватизации имущества, находящегося в госсобственности Республики Крым, на 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU