Туман задерживает 9 рейсов в аэропорту Симферополя
Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолетов, рассказали КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани Крыма.
- Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимом, - отметили в аэропорту.
Кроме того, сейчас на месте старой взлетно-посадочной полосы, которую построили в 1960-ом году и не эксплуатируют с 2000-х, строят новую. Ее оборудуют самым современным оборудованием для навигации самолетов, благодаря которому аэропорт сможет принимать рейсы даже в сильный туман.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU