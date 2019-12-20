Туман задерживает 9 рейсов в аэропорту Симферополя

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-20T12:41:20+03:00

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Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет девяти самолетов, рассказали КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

- Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всем необходимом, - отметили в аэропорту.

Кроме того, сейчас на месте старой взлетно-посадочной полосы, которую построили в 1960-ом году и не эксплуатируют с 2000-х, строят новую. Ее оборудуют самым современным оборудованием для навигации самолетов, благодаря которому аэропорт сможет принимать рейсы даже в сильный туман.

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ИСТОЧНИК KP.RU