2019-12-20T14:30:42+03:00
Происшествия

Стали известным подробности несостоявшегося "теракта" в керченской школе

Неадекватный мужчина сообщил полиции, что взрыв произойдет на "Новогодней елке"
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в пресс-службе крымского МВД сообщили, что в Керчи мужчина угрожал взорвать работодателя за то, что его не взяли на работу. Как удалось узнать КП-Крым, мужчина угрожали взорвать школу. Более того, лжеминер оказался неадекватным.

Сразу после сигнала о готовящемся теракте в учебное заведение выехали силовики с собаками. Они обыскали все здание, но следов бомбы не нашли.

При опросе сотрудников школы оперативники выяснили, что утром к школе приходил некий мужчина. Он рассказывал подробности о себе и своей жизни, вел себя неадекватно - но никому и ничем не угрожал. Тогда сотрудники школы подумали, что это строитель из бригады, которая ремонтирует школу, и не восприняли его всерьез.

«Телефонным террористом» оказался 54-летний мужчина из Ленинского района, его задержали и направили в психоневрологический диспансер из-за неадекватного поведения. Против него также возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известным подробности несостоявшегося "теракта" в керченской школе
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