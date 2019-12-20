Уже восьмой: у главы администрации Симферополя новый заместитель
Сегодня у главы администрации Симферополя Елены Проценко появился еще один заместитель – уже восьмой. Им стал Эмиль Мамедиев, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
Раньше он занимал руководящие должности в органах местного самоуправления.
- Имею два высших образования. С 2005 года начал свою трудовую деятельность. Работал заместителем, а потом начальником управления по межнациональным отношениям администрации Симферополя, также занимал должность заместителя главы администрации Феодосии, - отметил в своем выступлении Мамедиев.
Напомним, Елена Проценко заняла должность главы администрации Симферополя 25 октября сего года, а до этого возглавляла МУП «Метроград», который отвечал за работу рынков и других муниципальных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU