Стало известно, где в Симферополе пройдут новогодние ярмарки

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-20T16:28:45+03:00

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В пресс-службе администрации Симферополя рассказали, какие ярмарки будут работать в городе на новогодние каникулы.

Так, с 14 декабря по 11 января, с 9.00 до 20.00, на площади им Ленина работает рождественская ярмарка новогодних украшений, сувениров, сладостей и деликатесов к праздничному столу.

С 19 декабря по 8 января, с 12.00 до 22.00, на главной площади крымской столицы проходит ярмарка ремесленников и мастер-классы по изготовлению сувенирных значков ручной работы, а также мастер-классы по чеканке монет.

Новогодняя фуд-зона откроется в центре Симферополя 2 января, ее представит Ассоциация рестораторов Крыма.

В это же день на центральной площади для детей стартует ежедневная анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая будет проходить в праздничные дни с 12.00 до 14.00. Для гостей свои музыкальные номера представят лучшие кавер-группы.

Со 2 по 7 января жители гости города смогут посетить благотворительную ярмарку в поддержку строительства крымского детского хосписа.

В новогоднюю ночь, а также 6 и 7 января для симферопольцев выступит группа Revel из Москвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU