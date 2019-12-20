2019-12-20T16:28:45+03:00
Общество

Стало известно, где в Симферополе пройдут новогодние ярмарки

Горожан ждут мастер-классы, фуд-зона, концерты и благотворительные акции
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе администрации Симферополя рассказали, какие ярмарки будут работать в городе на новогодние каникулы.

Так, с 14 декабря по 11 января, с 9.00 до 20.00, на площади им Ленина работает рождественская ярмарка новогодних украшений, сувениров, сладостей и деликатесов к праздничному столу.

С 19 декабря по 8 января, с 12.00 до 22.00, на главной площади крымской столицы проходит ярмарка ремесленников и мастер-классы по изготовлению сувенирных значков ручной работы, а также мастер-классы по чеканке монет.

Новогодняя фуд-зона откроется в центре Симферополя 2 января, ее представит Ассоциация рестораторов Крыма.

В это же день на центральной площади для детей стартует ежедневная анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой, которая будет проходить в праздничные дни с 12.00 до 14.00. Для гостей свои музыкальные номера представят лучшие кавер-группы.

Со 2 по 7 января жители гости города смогут посетить благотворительную ярмарку в поддержку строительства крымского детского хосписа.

В новогоднюю ночь, а также 6 и 7 января для симферопольцев выступит группа Revel из Москвы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районе Алупки мужчина разбил несколько авто и врезался в подпорную стену
Туристский пруд под Севастополем начнут восстанавливать еще не скоро
Первый этап реконструкции комплекса "Крым-СПОРТ" подходит к концу
В Севастополе рубят краснокнижные сосны ради дачного домика
Стало известно, где в Симферополе пройдут новогодние ярмарки
Уже восьмой: у главы администрации Симферополя новый заместитель
Поющий Хатико с набережной Ялты переехал жить к трубачу
"Крымтроллейбусу" отдали маршрут №50 в Симферополе
Симферополь украсят шесть новогодних елок
Стали известным подробности несостоявшегося "теракта" в керченской школе
Крым занял 5 место в Национальном туристическом рейтинге-2019
Минтранс России просит суда не заходить в акваторию Крымского моста
Полицейские задержали в Крыму торговца раритетным оружием
Туман задерживает 9 рейсов в аэропорту Симферополя
На автостанции в Симферополе снесут торговые ларьки, которые мешают людям
В Севастополе затонувшую с доком подлодку буксируют на утилизацию
Не успел даже посигналить: Поезд сбил насмерть пенсионерку в Евпатории
«Русское Единство» подвела итоги своей работы за десять лет
В Крыму назначили нового министра топлива и энергетики
За год возле Крыма вылавливают по 250 воздушных разведчиков
Погода в Крыму на 20 декабря: тепло и пасмурно
В 250 миллионов рублей обошелся москвичам Симферопольский винзавод
В Симферополе прошел финал конкурса «Учитель года»
После слов Путина Аксенов отчитался о состоянии дел в крымской медицине
В Джанкое мужчина сбил насмерть девочку на переходе и сбежал