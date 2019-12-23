В Симферополе автомобиль упал в яму на дороге

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-23T09:46:34+03:00

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В Симферополе на улице Титова, возле гимназии, какие-то службы прямо на проезжей части вырыли огромный котлован. В эту ловушку и попал легковой автомобиль.

Машина приземлилась на крышу. Фото: архив "КП"

Фотографии с места аварии появились в одном из пабликов.

Пользователи соцсети живо обсуждают дорожно-транспортного происшествие, делятся мнениями в комментариях: «Как минимум должны были стоять светоотражающие конусы, а тут, так понимаю, ничего этого не было»; «По хорошему необходимо парапетное ограждение - бетонные блоки или хотя бы водоналивники с красными фонарями. Сами по себе конусы применяют только при проведении работ в светлое время суток, в темное – только с вставными красными фонарями при краткосрочных работах без разрытий»; «Ребята, нужно быть осторожнее, чтобы не попасть в такую ловушку».

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU