Крымчанка отправится в колонию за кражу денег и более 300 овец

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-23T13:43:08+03:00

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Суд признал виновной жительницу Нижнегорского района в краже и подделки документов предприятия, где она работала главным бухгалтером.

Теперь женщина отправится в колонию на 2 года и два месяцы и возместит фирме 2,1 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

С марта 2015 года по июль 2017 года 41-летняя женщина украла 340 овец с кошары предприятия.

Кроме того, она подделывала документы, чтобы обналичить деньги фирмы. Женщина успела снять более 2 миллионов рублей и потратить их на себя.

В июле 2017 года руководитель предприятия передает ей 30 тысяч рублей, чтобы она заплатила за аренду земли, но главный бухгалтер снова потратила деньги предприятия на себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU