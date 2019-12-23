2019-12-23T18:22:12+03:00
Происшествия

Со стройки трассы «Таврида» украли экскаватор и продали в Краснодарский край

Организаторы похищения признали свою вину и даже возместили часть ущерба
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Александр ГЛУЗ
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В октябре 2017 года уроженцы Краснодарского края подговорили украсть экскаватор своего знакомого – соучредителя фирмы, которая и арендовала технику.

Краснодарцы сняли номера с экскаватора и повесили их на тот, который украли, а потом на пароме переправили его на территорию края, где его и продали через посредника, пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу управления Судебного департамента в Крыму.

Организаторы похищения строительной техники признали свою вину и даже возместили часть ущерба - 900 тысяч рублей. Еще им предстоит заплатить более 2 миллионов рублей.

Суд приговорил организаторов кражи к 2,5 годам лишения свободы, а исполнителя к 4 годам, так как он не признал свою вину.

С посредником, который продал экскаватор в Краснодарском крае будут разбираться отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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