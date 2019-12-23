В Севастополе любителей снюса будут отлавливать в школьных туалетах

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-23T19:19:50+03:00

В городе решили вести точечную борьбу с никотиносодержащими смесей

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В Севастополе, по официальным данным, фактов употребления школьниками никотиносодержащих смесей не выявлено и не зафиксировано.

- В учебных заведениях пока не было случаев отравления детей так называемым жевательным табаком, - сообщает ForPost. - Тем не менее, профилактические меры в школах принимаются.

Департамент образования обязал сотрудников школ регулярно проверять туалеты, раздевалки и столовые, чтобы предотвратить возможные случаи употребления или распространения опасных веществ среди подростков.

Ответственность за инспектирование возложили на руководителей учебных заведений. Среди учащихся также ведут беседы о вреде и последствиях употребления снюсов и насваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU