2019-12-24T14:42:19+03:00
Общество

Власти Крыма обсуждают вопрос о возможности запуска экспресса в Ялту

Кроме того, на повестке создание прямой ж/д линии Керчь-Симферополь
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Скриншот прямой трансляцииФото: Скриншот прямой трансляции
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Власти Крыма обсуждают с Минтрансом РФ возможность запуска экспресс-поезда в Ялту. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции.

- Вчера обсуждал с министром транспорта РФ Сергеем Дитрихом. Мы договорились, что у нас планы по запуску экспресса Симферополь-Севастополь и Симферополь-Евпатория. Изучается вопрос по запуску экспресса в Ялту. Не готов сейчас сказать – возможно это или нет, там рельеф очень сложный. Но мы поймем сколько надо средств и возможно ли это, - сказал Аксенов.

Кроме того, он отметил, что сейчас обсуждают возможность создания прямой линии Керчь-Симферополь. В том числе с участием частных инвесторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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