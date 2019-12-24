Крымские власти выделят деньги на 600 квартир для врачей
В Крыму закупят для врачей 600 квартир за два года, чтобы решить вопрос с кадровым дефицитом узких специалистов в республике.
- Будем закупать около 300 квартир в 2020 году и 300 – в 2021. Соответственно, 600 квартир я обещал, деньги в региональном бюджете будут заложены, в январе на сессии Госсовета эти средства будут выделены. Это позволит повысить качество медицинского обслуживания, в том числе в сельской местности и снять вопрос с очередями, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В октябре этого года, правительство России убрало возрастные ограничения для участия в программе «Земский доктор».
Раньше в ней могли участвовать только специалисты младше 50 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU