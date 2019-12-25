Моряк хотел вывезти с собой 25 тысяч долларов, но его поймали пограничники

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-25T12:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Пограничники нашли у моряка в порту «Керчь» 25 тысяч долларов, которые он не задекларировал.

Сотрудники таможни осматривали корабль и у одного из членов экипажа нашли деньги, которые он упаковал и спрятал под документами в ящике стола, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму.

По закону, из России без оформления можно вывезти не более 10 тысяч долларов США, а у моряка при себе было 25 тысяч.

Все материалы переданы в крымскую таможню для разбирательств. Мужчине грозит уголовное дело за контрабанду.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU