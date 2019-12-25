2019-12-25T14:53:46+03:00
Общество

В Крыму торгуют елками с западной Украины

Вся продукция сертифицирована
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В центре Симферополя на новогодней ярмарке продают украинские елки, правда искусственные, передают украинские СМИ.

По словам продавца, весь товар сертифицирован. Искусственные деревья делают на частном предприятии в Прикарпатье и партиями отправляют в Россию.

- Такими же елками торгуют возле Музыкального театра, на проспекте Кирова, Центральном рынке и на Москольце, - утверждает продавец.

Ситуацию прокомментировала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

- Сенсация! В Крыму есть украинские ёлки. Надо бы расширить санкционный список. Я понимаю, что легче с ёлками бороться, чем настоящих убийц и бандерлогов, издевающихся над украинским народом, в тюрьмы отправлять. Но хватит этого абсурда - уже далеко не смешно, - написала Поклонская на своей странице в соцсети Вконтакте.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дедом Морозом не будет: Константинов рассказал, как собирается встретить Новый год
Электрички по Крымскому мосту станут туром выходного дня
В честь прибытия первого поезда из Питера севастопольцы нарисовали граффити с Исаакием
В Крыму торгуют елками с западной Украины
«Судно мы выкупаем сами»: Экипаж сейнера «Норд» не дождался выполнения обещаний
Крымских парламентариев поздравили Дед Мороз, Снегурочка и Мышь
Школьница из Севастополя сломала себе несколько позвонков, прыгая на батуте
Крымский парламент окончательно решил сотрудничать с Сирией
Жителей Севастополя удивил автобус с новогодней елкой в салоне
Моряк хотел вывезти с собой 25 тысяч долларов, но его поймали пограничники
Трое кавказцев украли из кафе в крымском селе сейф с деньгами, но разбились в ДТП
Следить за состоянием железной дороги на Крымском мосту будет компания из Москвы
Симферополь продолжают украшать к Новому году
Погода в Крыму на 25 декабря: Тепло и дожди
Суд не стал арестовывать подозреваемого в продаже контрафактного алкоголя главу полиции Армянска
Эксперты разработают стратегию развития природоохранного сектора Крыма
Репетиция Нового года: В Севастополе столб упал с искрами и дымом на газон
Глава Крыма назвал Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем»
В следующие два дня Крым накроют ливни
В Севастополе легковушка врезалась в полицейский автомобиль
Крымские власти выделят деньги на 600 квартир для врачей
Аксенов пообещал рыбколхозу новое судно взамен захваченного Украиной "Норда"
МВД проверит, торговал ли глава полиции Армянска поддельным алкоголем
Цены в Крыму начнут снижаться не раньше лета следующего года
Глава Крыма первый раз услышал о перерегистрации SIM-карт крымчан
Глава Крыма: Уговариваем крупный бизнес зайти в республику