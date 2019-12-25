В Крыму торгуют елками с западной Украины

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-25T14:53:46+03:00

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В центре Симферополя на новогодней ярмарке продают украинские елки, правда искусственные, передают украинские СМИ.

По словам продавца, весь товар сертифицирован. Искусственные деревья делают на частном предприятии в Прикарпатье и партиями отправляют в Россию.

- Такими же елками торгуют возле Музыкального театра, на проспекте Кирова, Центральном рынке и на Москольце, - утверждает продавец.

Ситуацию прокомментировала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

- Сенсация! В Крыму есть украинские ёлки. Надо бы расширить санкционный список. Я понимаю, что легче с ёлками бороться, чем настоящих убийц и бандерлогов, издевающихся над украинским народом, в тюрьмы отправлять. Но хватит этого абсурда - уже далеко не смешно, - написала Поклонская на своей странице в соцсети Вконтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU