В честь прибытия первого поезда из Питера севастопольцы нарисовали граффити с Исаакием
В Севастополе появилось новое граффити, нарисованное в честь прибытия первого поезда с материка.
Художники изобразили на подпорной стене у остановки «Железнодорожный вокзал» кусочек Северной столицы - фрагмент кирпичной кладки, дверь и Исаакиевский собор.
На подпорной стене изобразили Исаакиевский собор - один из символов Санкт-ПетербургаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Кто именно подарил городу огромную картину - неизвестно.
Напомним, первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь прибыл в Крым 25 декабря. На вокзале Севастополя его встречали с оркестром, посмотреть на состав пришли сотни севастопольцев. Толпа спела "Легендарный Севастополь", "Катюшу".
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ИСТОЧНИК KP.RU