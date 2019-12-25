В честь прибытия первого поезда из Питера севастопольцы нарисовали граффити с Исаакием

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-25T14:56:58+03:00

Граффити появилось в ночь перед прибытием первого поезда Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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В Севастополе появилось новое граффити, нарисованное в честь прибытия первого поезда с материка.

Художники изобразили на подпорной стене у остановки «Железнодорожный вокзал» кусочек Северной столицы - фрагмент кирпичной кладки, дверь и Исаакиевский собор.

На подпорной стене изобразили Исаакиевский собор - один из символов Санкт-ПетербургаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Кто именно подарил городу огромную картину - неизвестно.

Напомним, первый поезд Санкт-Петербург - Севастополь прибыл в Крым 25 декабря. На вокзале Севастополя его встречали с оркестром, посмотреть на состав пришли сотни севастопольцев. Толпа спела "Легендарный Севастополь", "Катюшу".

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ИСТОЧНИК KP.RU