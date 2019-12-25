КФУ станет первым гражданским ВУЗом в России, который будет готовить военных медиков

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-25T17:22:18+03:00

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Военный учебный центр Крымского федерального университета начнет готовить военных медиков, сообщили в пресс-служба вуза.

На открытие нового корпуса потратили более 17 миллионов рублей. В нем студенты будут проходить курсы по военно-полевой терапии, тактику медицинской службы и другим дисциплинам.

- Мы гордимся тем, что наш университет - первый гражданский вуз в Российской Федерации, который получил заказ от Министерства обороны РФ на подготовку военных медиков. К создания военного учебного медицинского центра подключился председатель Наблюдательного совета КФУ, глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря чему Министерство обороны позволило открыть у нас военно-учетную специальность для подготовки военных медиков, - подчеркнул и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Все оборудование получат до 1 июня, а первых курсантов наберут в феврале 2021 года.

На сегодняшний день в военном учебном центре Крымского федерального университета проходят подготовку 320 курсантов, а за три года их будет 500.

На капремонт помещений и покупку оборудования потратили более 50 миллионов рублей. Кроме того, в следующем году КФУ планирует получить 35 миллионов рублей на ремонт еще одного корпуса военного учебного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU