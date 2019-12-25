2019-12-25T17:39:53+03:00
Общество

В Крыму ожидают, что по железной дороги на полуостров приедет 15 млн человек

В дальнейшем планируют запустить электричку «Краснодар - Крым»
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Лидия Ветхова / Крымское информационное агентствоФото: Лидия Ветхова / Крымское информационное агентство
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Крымчане соскучились по поездам и поэтому будут активно пользоваться железной дорогой. Об этом рассказал глава Комитета по туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк, пишет Крымское информационное агентство.

По словам депутата, пассажиропоток по железной дороге в Крым составит около 15 миллионов человек.

- Понятно, что не все эти люди будут туристами, но даже если 1/5, то это для нас уже будет большой сдвиг. При подсчётах отдыхающих будут учитываться и те, кто прибыл нам поездом. В дальнейшем планируем запуск межрегиональной электрички «Краснодар - Крым», - рассказал Черняк.

По его словам крымчане соскучились по путешествиям на поезде.

- Не все себе могут позволить авиаперелёты. К тому же есть те, кто просто бояться летать самолётами. Но главное, что железнодорожное сообщение - регулярное, оно не зависит ни от сезона, ни от погоды, а именно это нам и нужно, когда мы говорим о развитии Крыма как круглогодичного курорта, - подытожил Черняк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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