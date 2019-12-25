Аксенов уверен, что по пассажиропотоку в Крым поезда обгонят самолеты

СЕГОДНЯ 18:24 2019-12-25T18:24:31+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что на полуостров будет приезжать туристов на поездах, чем прилетать на самолетах.

- Пожалуй, открытие железнодорожного моста -главное событие уходящего года для всех крымчан. Вокзал Симферополя, который практически простаивал пять лет, вновь активно начал свою работу. Для Крыма железнодорожное сообщение является одним из основных инструментов, формирующих туристический поток. Уверен, даже несмотря на 5 миллионов человек, составляющих пассажиропоток международного аэропорта Симферополь, лидирующие позиции вновь будут у железной дороги, - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того он отметил, что запуск грузовых поездов позволит упростить жизнь крымчан и повлияет на социально-экономическое развитие региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU