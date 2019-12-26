Крымчанина на 18 лет отправили в колонию за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-26T10:47:59+03:00

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Крымчанина отправили на 18 лет в колонию строгого режима за торговлю наркотиками, пишет пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.

Летом прошлого года, ранее не судимый 38-летний мужчина, чтобы подзаработать, несколько раз продавал наркотики и был посредником в их контрабанде через границу Таможенного союза. Он отправил запрещенные вещества почтой.

В августе 2018 года он через мессенджер купил у иностранца наркотики, которые ему отправили обычным письмом.

Суд признал мужчину виновным в торговле наркотиками и отправил в колонию, где симферополец проведет 18 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU