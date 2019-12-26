Из-за сильного ветра дерево упало на автомобили в Симферополе

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-26T15:30:45+03:00

Понадобилась помощь спасателей, которые приехали и распили растение, освободив проезжую часть

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В Симферополе, 25 декабря, из-за сильного ветра на дорогу упало дерево, заблокировав две легковушки, передает пресс-служба МЧС по Крыму.

На место приехали спасатели, которые распилили растение и убрали его с проезжей части.

По информации пресс-службы МЧС, на полуострове еще некоторое время будет плохая погода: местами в Крыму ливни и сильный порывистый ветер.

Ранее КП-Крым писала, что из-за лобового столкновения двух легковушек пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU