Из-за сильного ветра дерево упало на автомобили в Симферополе
В Симферополе, 25 декабря, из-за сильного ветра на дорогу упало дерево, заблокировав две легковушки, передает пресс-служба МЧС по Крыму.
На место приехали спасатели, которые распилили растение и убрали его с проезжей части.
По информации пресс-службы МЧС, на полуострове еще некоторое время будет плохая погода: местами в Крыму ливни и сильный порывистый ветер.
Ранее КП-Крым писала, что из-за лобового столкновения двух легковушек пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU