Реабилитированным крымчанам выдадут ключи от квартир в керченской новостройке

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-26T17:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи, 28 декабря, вручат ключи от квартир семьям крымчан из числа реабилитированных народов, написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

- Мы видим системность государственной нацполитики: в Симферополе в 2016 году был сдан 90-квартирный дом для семей из числа реабилитированных граждан, в этом году — 72-квартирный дом в Керчи, в 2020 году запланирована сдача двух 160-квартирных домов в Симферопольском районе. Помимо этого, действует программа в различных районах Крыма по выкупу жилья, - написал он.

Новый дом на 72 квартиры построили на улице Блюхера, 27 в рамках ФЦП «Межнациональное единство»,

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU