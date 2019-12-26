2019-12-26T19:49:16+03:00
Общество

К новому году в Крыму откроют 10 детсадов

Объекты соцкульбыта сдадут в эксплуатацию в разных уголках региона
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В Крыму строят новые современные детсады.В Крыму строят новые современные детсады.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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До конца года запланировано сдать десять детских садов и две общеобразовательные школы в разных уголках Республики Крым. Все объекты строятся в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

- Среди планируемых к вводу детские сады в селе Молодежном Симферопольского района, в таких микрорайонах столицы, как Хошкельды и Белое-2, - сообщает Крымская газета. – В селе Дачном городского округа Судак, а также в селе Уютном Сакского района.

Причем, в Уютном детское дошкольное учреждение, рассчитанное на 160 мальчишек и девчонок, уже готово на 99 процентов.

В Евпатории готовят документы для передачи в муниципальную собственность на новую школу № 8. Идет работа и над разрешительной документацией для ввода школы в Судаке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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