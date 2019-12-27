Запуск поездов по Крымскому мосту не стал событием года в России

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-27T13:52:38+03:00

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Пенсионную реформу и запуск поездов по Крымскому мосту россияне считают важнейшими событиями уходящего года. Такие данные опубликовал Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ)

По их информации, главными событиями в масштабах страны в 2019 году респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).

Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

Топ-3 событий международного уровня граждане России включили: улучшение обстановки в Сирии (9%), выборы президента на Украине и встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским (оба варианта набрали по 3%).

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ИСТОЧНИК KP.RU