Запуск поездов по Крымскому мосту не стал событием года в России
Пенсионную реформу и запуск поездов по Крымскому мосту россияне считают важнейшими событиями уходящего года. Такие данные опубликовал Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ)
По их информации, главными событиями в масштабах страны в 2019 году респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).
Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).
Топ-3 событий международного уровня граждане России включили: улучшение обстановки в Сирии (9%), выборы президента на Украине и встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским (оба варианта набрали по 3%).
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ИСТОЧНИК KP.RU