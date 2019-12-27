Как будет работать почта на новогодние праздники в Крыму

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-27T16:42:44+03:00

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Крымчанам предлагают оплатить все счета за коммунальные услуги заранее.

В селах почтовые отделения будут работать до 28 декабря, в городах полуострова последний рабочий день понедельник - 30 декабря.

С 29 декабря и по 2 января 2020 года почта в Крыму работать не будет, говорится в сообщении пресс-службы Министерства информации Крыма.

При этом 29 декабря центральные отделения связи в Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии и Севастополе будут работать по воскресному графику.

У почтовых отделений в селах последний рабочий день 28 декабря, в субботу. С 29 декабря по 2 января у них будут выходные. На Рождество Христово - 7 января - на почте выходной.

Поэтому коммунальные услуги следует оплатить не позднее 28 декабря в селах и 30 декабря - в городах.

Пенсии начнут выдавать в сельской местности 3 января (за 5 и 6 января) и 4 января (за 4 и 7 января). В городских отделениях пенсию крымчане получат 4 января (за 4 и 5 января) и 6 января ( за 6 и 7 января).

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ИСТОЧНИК KP.RU