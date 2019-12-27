Новогодние троллейбусы вышли на маршруты в трех городах Крыма

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-27T17:35:41+03:00

Пассажиров с подарками будут встречать Дед Мороз и Снегурочка

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Новогодние троллейбусы вышли на маршруты в Симферополе, Алуште и Ялте, передает пресс-служба «Крымтроллейбуса».

- Пассажиров праздничных троллейбусов встречают Дед Мороз со Снегурочкой, вручая детям праздничные подарки и сувениры, - пишет пресс-служба.

С сегодняшнего дня и до окончания рождественских праздников по Симферополю будет курсировать новогодний маршрут №10 «Арабатская – Заводское».

Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

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ИСТОЧНИК KP.RU