В Симферополе появился сфетофор системы «Радуга»

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-27T17:48:27+03:00

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Для улучшения безопасности дорожного движения на Евпаторийском шоссе в Симферополе, передает пресс-служба Минтранса Крыма.

- При осадках и густом тумане светящаяся лента будет привлекать внимание водителей издалека, позволяя заранее принять меры по снижению скоростного режима и минимизировать аварийные ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы.

По их информации, в дальнейшем подобные светофоры появятся на других дорогах Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU