В Симферополе появился сфетофор системы «Радуга»
Он поможет повысить безопасность дорожного движения
Фото: Минтранс Крыма / Facebook
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Для улучшения безопасности дорожного движения на Евпаторийском шоссе в Симферополе, передает пресс-служба Минтранса Крыма.
- При осадках и густом тумане светящаяся лента будет привлекать внимание водителей издалека, позволяя заранее принять меры по снижению скоростного режима и минимизировать аварийные ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы.
По их информации, в дальнейшем подобные светофоры появятся на других дорогах Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU