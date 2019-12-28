2019-12-28T10:56:16+03:00
Происшествия

В Крыму домашняя собака растерзала ребенка

Мальчик в тяжелом состоянии находится в больнице
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Фото "КП"Фото: Фото "КП"Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Нижнегорском районе Крыма домашняя собака напала на 10-ти летнего ребенка.

- Собака была домашняя и внезапно набросилась на ребенка, пока дома никого не было. Она три часа рвала ребенка: отгрызла ухо, сняла скальп до самого черепа. Мама пришла с работы и обнаружила мальчика в луже крови, - рассказал Крымскому информационному агентству источник.

После нападения собака сбежала.

Ребенка госпитализировали в травматолого-ортопедическое отделение Республиканской детской клинической больницы. Он в сознании, но в тяжелом состоянии.

По данным Минздрава Крыма, в начале января следующего года его переведут в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Жизни ребенка ничего не угрожает. Специалисты допускают развитие осложнений, но врачи делают все необходимое, чтобы не допустить этого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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