2019-12-28T11:31:34+03:00
Происшествия

Школьник из Симферополя покончил с собой из-за безответной любви

Походы к психологу не смогли переубедить парня
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Симферополе 15-летний парень не раз отправлял своей маме СМС о том, что хочет свести счеты с жизнью. Такие мысли в голове у школьника стали появляться после того, как девушка отвергла его ухаживания.

Как удалось выяснить КП-Крым, родители два раза водили сына к психологу, чтобы решить проблему. Но это не помогло.

22 декабря при помощи канатов для гамака мальчик исполнил свое обещание прямо в собственном доме. Его тело нашла мать. Школьник не дожил до своего 16-летия 2 месяца.

Стоит отметить, что семья у школьника была благополучная и на учете нигде не стояла.

Полицейские передали все материалы дела в Следком, который и будет разбираться в ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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