2019-12-28T15:47:02+03:00
Общество

Парламент Крыма продлил "дачную амнистию" до 2021 года

Депутаты в двух чтениях поддержали закон
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Госсовета КрымаФото: Пресс-служба Госсовета Крыма
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Госсовет Крыма продлил «дачную амнистию». Парламентарии в двух чтениях поддержали изменения в законы, которые регулируют имущественные и земельные отношения на полуострове.

Как сообщает пресс-служба парламента Крыма, закон предлагает продлить сроки: упрощенного порядка оформления прав на жилой дом («дачная амнистия») – до 1 марта 2021 года; выдела земельных долей (паев) и их регистрации – до 1 января 2021 года.

Кроме того, проектом закона предлагается уточнить условия выделения земельных участников льготникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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