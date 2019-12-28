Парламент Крыма продлил "дачную амнистию" до 2021 года
Госсовет Крыма продлил «дачную амнистию». Парламентарии в двух чтениях поддержали изменения в законы, которые регулируют имущественные и земельные отношения на полуострове.
Как сообщает пресс-служба парламента Крыма, закон предлагает продлить сроки: упрощенного порядка оформления прав на жилой дом («дачная амнистия») – до 1 марта 2021 года; выдела земельных долей (паев) и их регистрации – до 1 января 2021 года.
Кроме того, проектом закона предлагается уточнить условия выделения земельных участников льготникам.
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ИСТОЧНИК KP.RU