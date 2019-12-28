Житель Симферополя обокрал строящийся особняк, но взял не деньги

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-28T14:20:40+03:00

Украденное оценивается в 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В недостроенный дом возле Ялтинского шоссе Симферополя забрался вор и утащил с собой инструменты, которыми этот самый дом и строили. Сумма ущерба составила 308 тысяч рублей.

Как удалось выяснить КП-Крым, полицейские нашли и задержали 18-летнего парня из Симферополя, которого, несмотря на столь молодой возраст, уже судили за кражу.

Часть украденных инструментов к моменту поимки он успел сдать в ломбарды, но полиция все изъяла.

Дом вора тоже обыскали и забрали кроссовки в качестве вещественного доказательства. Теперь парня ждет суд, уголовное дело против него уже возбудили.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU