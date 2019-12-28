Житель Симферополя обокрал строящийся особняк, но взял не деньги
В недостроенный дом возле Ялтинского шоссе Симферополя забрался вор и утащил с собой инструменты, которыми этот самый дом и строили. Сумма ущерба составила 308 тысяч рублей.
Как удалось выяснить КП-Крым, полицейские нашли и задержали 18-летнего парня из Симферополя, которого, несмотря на столь молодой возраст, уже судили за кражу.
Часть украденных инструментов к моменту поимки он успел сдать в ломбарды, но полиция все изъяла.
Дом вора тоже обыскали и забрали кроссовки в качестве вещественного доказательства. Теперь парня ждет суд, уголовное дело против него уже возбудили.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU