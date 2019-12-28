Аксенов озвучил секрет снижения цен на топливо в Крыму со следующего года

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-28T15:09:52+03:00

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В следующем году топливо в Крыму станет дешевле, пообещал глава региона Сергей Аксенов.

- Мы надеемся, что сможем на полтора рубля цену топлива снизить. Есть понимание, как это сделать, - рассказал он в эфире одной из радиостанций.

По словам Аксенова, из-за того, что доставка топлива с отдельных предприятий в Крым стоит дорого, власти республики договорились с крупными игроками топливного рынка, чтобы они поставляли продукцию со своих заводов, которые находятся ближе к полуострову. Например в Краснодарском крае и Волгоградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU