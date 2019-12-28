Аксенов озвучил секрет снижения цен на топливо в Крыму со следующего года
В следующем году топливо в Крыму станет дешевле, пообещал глава региона Сергей Аксенов.
- Мы надеемся, что сможем на полтора рубля цену топлива снизить. Есть понимание, как это сделать, - рассказал он в эфире одной из радиостанций.
По словам Аксенова, из-за того, что доставка топлива с отдельных предприятий в Крым стоит дорого, власти республики договорились с крупными игроками топливного рынка, чтобы они поставляли продукцию со своих заводов, которые находятся ближе к полуострову. Например в Краснодарском крае и Волгоградской области.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU