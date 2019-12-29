В Симферополе на набережной поставили памятник цапле Симе

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-29T12:32:18+03:00

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На набережной реки Салгир в Симферополе установили памятник цапле Симе, которая пропала несколько месяцев назад.

Краснокнижная птица, напомним, давно стала символом Симферополя, горожане фотографировали ее, прогуливаясь вдоль реки Салгир. Но последний раз Симу видели в сентябре, тогда шла реконструкция набережной реки.

Что именно стало причиной исчезновения Симы, неизвестно. Горожане полагают, что цапля могла улететь или погибнуть из-за работ по очистке русла реки и реконструкции набережной. В конце августа цапля Сима чуть не стала жертвой нападения двух охотников. Тогда от возможной гибели краснокнижную птицу уберегла полиция.

Скульптуру Симы установили на набережной. Помимо силуэта цапли, монумент включает ковш эскалатора, а также часть забора, установленного вдоль реки Салгир.

Такой Симу запомнили горожанеФото: Виталий ПАРУБОВ

Горожане уже отреагировали на установку нового монумента. Некоторые отмечают, что это выглядит как могильный памятник. Всему виной - цвет монумента. Также симферопольцы недоумевают, зачем нужно было изображать ковш, который и мог стать причиной смерти птицы.

Идея поставить памятник цапле Симе возникла у горожан еще в июне текущего года. Местные жители обратились к администрации с просьбой установить статую цапли, так как птица является символом города.

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ИСТОЧНИК KP.RU