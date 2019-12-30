В Крыму 12-летней девочке за лучшее сочинение подарили породистого щенка

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-30T08:57:47+03:00

В МВД региона подвели итоги творческого конкурса по теме «Четырехлапые полицейские»

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В Симферополе школьников наградили за лучшие рассказы по теме «Четырехлапые полицейские».

- Работы были опубликованы на официальном сайте МВД по Республике Крым, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. – По итогам открытого голосования интернет-пользователи отдали предпочтение работе 12-летней Анны Спириной из Симферополя.

Школьнице вручили супер-приз – породистого щенка из рук профессионального кинолога.

Мастер-класс по дрессировке. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

После награждения для ребят провели мастер-класс по основам дрессировки служебных собак и правилам ухода за ними. Дед Мороз в погонах вручил ребятам сладкие подарки и буклет о правилах безопасного поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU