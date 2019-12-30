В Крыму 12-летней девочке за лучшее сочинение подарили породистого щенка
В Симферополе школьников наградили за лучшие рассказы по теме «Четырехлапые полицейские».
- Работы были опубликованы на официальном сайте МВД по Республике Крым, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. – По итогам открытого голосования интернет-пользователи отдали предпочтение работе 12-летней Анны Спириной из Симферополя.
Школьнице вручили супер-приз – породистого щенка из рук профессионального кинолога.
Мастер-класс по дрессировке. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
После награждения для ребят провели мастер-класс по основам дрессировки служебных собак и правилам ухода за ними. Дед Мороз в погонах вручил ребятам сладкие подарки и буклет о правилах безопасного поведения.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU