В Крыму вынесли приговор рыбаку-браконьеру
В Керчи горсуд вынес решение по уголовному делу против 50-летнего россиянина, который ловил рыбу и креветки.
Его признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Суд назначил браконьеру наказание: 3 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, а также обязал возместить нанесенный ущерб от незаконной деятельности в размере 165 тысяч 800 рублей.
- Житель поселка Маяк был задержан пограничниками в акватории Керченского пролива в момент подъема из воды незаконных орудий лова, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
У нарушителя изъяли свыше семи килограммов креветки и два десятка экземпляров ставриды. Приговор суда вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU