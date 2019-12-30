2019-12-30T10:13:54+03:00
Происшествия

В Крыму вынесли приговор рыбаку-браконьеру

Мужчину приговорили к исправительным работам и выплате 165 тысяч 800 рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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Лов велся запрещенными снастями. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКЛов велся запрещенными снастями. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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В Керчи горсуд вынес решение по уголовному делу против 50-летнего россиянина, который ловил рыбу и креветки.

Его признали виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Суд назначил браконьеру наказание: 3 месяца исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, а также обязал возместить нанесенный ущерб от незаконной деятельности в размере 165 тысяч 800 рублей.

- Житель поселка Маяк был задержан пограничниками в акватории Керченского пролива в момент подъема из воды незаконных орудий лова, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

У нарушителя изъяли свыше семи килограммов креветки и два десятка экземпляров ставриды. Приговор суда вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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