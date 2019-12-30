2019-12-30T09:49:48+03:00
Общество

В МЧС призвали крымчан быть аккуратнее на дороге

На полуострове ожидается мокрый снег, туман и гололед
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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МЧС по Крыму призывает осторожнее водить автомобиль на местных дорогах из-за гололеда, передает пресс-служба ведомства.

- Местами в Крыму ожидается небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На многих участках дорог наблюдаются заморозки, гололедица и туман, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к зиме, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова, - рассказал глава МЧС Сергей Шахов.

На полуострове уже обработали 14 километров автодорог. На дежурстве 18 единиц техники и 46 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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