В МЧС призвали крымчан быть аккуратнее на дороге

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-30T09:49:48+03:00

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МЧС по Крыму призывает осторожнее водить автомобиль на местных дорогах из-за гололеда, передает пресс-служба ведомства.

- Местами в Крыму ожидается небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На многих участках дорог наблюдаются заморозки, гололедица и туман, поэтому водители должны не только подготовить свой автомобиль к зиме, но также быть крайне осторожными при движении на дорогах полуострова, - рассказал глава МЧС Сергей Шахов.

На полуострове уже обработали 14 километров автодорог. На дежурстве 18 единиц техники и 46 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU