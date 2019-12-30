«На Ай-Петри только на зимней резине»: В Крыму можно приехать в гости к Зиме
На Крымском полуострове предновогодье выдалось не зимним: за порогом уютных офисов и квартир сырость во всех ее проявлениях – просто дождик; дождь с снегом; мокрый снег.
Но есть и приятное исключение – верхушки Крымских гор украшены белоснежными шапками.
Деревья припорошены снегом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Зима-красавица полная хозяйка на плато Ай-Петри: на фотографиях, которые сделаны сегодня, то есть 30 декабря, прекрасно видны щедро запорошенные снегом окрестности.
Здесь можно покататься на санках.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Готовы к бою санки, плюшки и другая оснастка для зимних забав.
На Ай-Петри только на зимней резине .Видео: Виктор Минашкин/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Правда, автолюбителям нужно учесть, что для путешествия на Ай-Петри машины нужно переобуть в зимнюю резину.
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ИСТОЧНИК KP.RU