«На Ай-Петри только на зимней резине»: В Крыму можно приехать в гости к Зиме

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-30T14:18:04+03:00

На Ай-Петри снежно и холодно. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На плато всего +1 и есть снег [фото, видео]

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На Крымском полуострове предновогодье выдалось не зимним: за порогом уютных офисов и квартир сырость во всех ее проявлениях – просто дождик; дождь с снегом; мокрый снег.

Но есть и приятное исключение – верхушки Крымских гор украшены белоснежными шапками.

Деревья припорошены снегом.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Зима-красавица полная хозяйка на плато Ай-Петри: на фотографиях, которые сделаны сегодня, то есть 30 декабря, прекрасно видны щедро запорошенные снегом окрестности.

Здесь можно покататься на санках.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Готовы к бою санки, плюшки и другая оснастка для зимних забав.

На Ай-Петри только на зимней резине .Видео: Виктор Минашкин/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Правда, автолюбителям нужно учесть, что для путешествия на Ай-Петри машины нужно переобуть в зимнюю резину.

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ИСТОЧНИК KP.RU