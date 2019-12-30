Новый год 2019-2020 в Феодосии: Народное караоке и лучший костюм Деда Мороза
Гуляния пройдут на Привокзальной площади города
Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Привокзальной площади Феодосии горожане отметят Новый год, пишет пресс-служба администрации города.
Для них приготовили новогоднюю праздничную программу «Мир встречает новый год», которая начнется в 22.00.
Для феодосийцев приготовили множество развлечений. Они могут спеть в новогоднее народное караоке.
После, подведут итогу конкурса «Креативная елка», а затем начнется конкурс на лучший костюм Деда Мороза.
Все торжества закончатся новогодним салютом.
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ИСТОЧНИК KP.RU