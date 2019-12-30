Новый год 2019-2020 в Феодосии: Народное караоке и лучший костюм Деда Мороза

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-30T15:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На Привокзальной площади Феодосии горожане отметят Новый год, пишет пресс-служба администрации города.

Для них приготовили новогоднюю праздничную программу «Мир встречает новый год», которая начнется в 22.00.

Для феодосийцев приготовили множество развлечений. Они могут спеть в новогоднее народное караоке.

После, подведут итогу конкурса «Креативная елка», а затем начнется конкурс на лучший костюм Деда Мороза.

Все торжества закончатся новогодним салютом.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU