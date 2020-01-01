«Такая счастливая, уже домашняя и любимая»: Собаку Раду под Новый год забрали из крымского приюта
Симпатичная собачка по кличке Рада осталась без присмотра: ее пожилого хозяина в тяжелом состоянии забрали в больницу. Прогноз по здоровью дедушки - не оптимистичный.
Его родня живет на Украине и собаку к себе не смогла забрать. И трехлетняя Рада - толстуха и умняха попала в приют. Представляете, как тяжело домашней любимице сидеть в вольере?!
Крымские зоозащитники - Евпаторийский фонд помощи животным и волонтерское движение помощи животным г. Саки, вместе начали искать новых хозяев для красотки.
Видимо у четырехлапых есть свой Дед Мороз, который выполняет их сокровенные желания. Радостное событие в жизни Рады случилось перед зимними каникулами.
Собаку забрали хорошие и добрые люди. Фото: ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ г. САКИ/VK
- Такая счастливая, уже домашняя и любимая! Радуся встретила Новый год в новой семье! – такое сообщение появилось в соцсети. - Спасибо Ксении и Евгению! Пусть у Радочки все сложится - впереди будет долгая и сытая жизнь!
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ИСТОЧНИК KP.RU