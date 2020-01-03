Погода в Крыму 3 января: Без осадков, до +7
В новогодние праздники температура все-таик опускается ниже нуля, но по ночам
На полуострове ожидается пасмурная погодаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму в пятницу, 3 января, будет прохладно и без осадков.
- Погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, - говорится на сайте местного гидрометцентра.
В Симферополе ожидается переменная облачность, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5, днем +3…+5.
В Севастополе ветер ночью северный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +5…+7.
ИСТОЧНИК KP.RU